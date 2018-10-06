أحمد موسي: بعرض صور الأسري الإسرائيليين عشان أنكد عليهم

عرض الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من اللقطات النادرة أثناء إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من الأسرى الإسرائيليين خلال حرب أكتوبر العظيم؛ مرددا: « إحنا بنعرض اللقطات دي علشان نفكرهم وننكد عليهم .. المصريون الأبطال علموا عليهم ».



وأكد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يتوقع أبدا تلك الهزيمة الساحقة علي يد الجيش المصري العظيم، مؤكدا أن العار لحق بإسرائيل .. والشرف والعز والكرامة نالها المصريون.



وتابع موسى، : « كل اللجان التي شكلتها اسرائيل ادانت موشى ديان وجولدا مائير بسبب عدم قدرتهم على معرفة موعد الحرب .. بسبب حكمة وحنكة القائد البطل محمد انور السادات ».

