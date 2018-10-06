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صندوق تحيا مصر: 30 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 09:23 م
صدى البلد
توك شو
أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه يتم فحص حالات النزلاء فى السجون ويتم تحديد حالات الغارمين والغارمات الذين ليس بمقدورهم سداد الديون، وبعد ذلك تأتي مرحلة التفاوض مع الدائن ويتم تسديد الديون من خلال صندوق تحيا مصر ويتم إصدار إيقاف تنفيذ الحكم من قبل النيابة العامة.

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى سجون بلا غارمين قامت بالافرج عن 896 حالة ، مشيرٌا إلى أن لجان العفو التى قامت بالفحص قررت 2068 حالة عفو.

ومن جانبه أوضح شادى سالم مدير مشروعات صندوق تحيا مصر، أنه تم تخصيص 30 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى سجون بلا غارمين.

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