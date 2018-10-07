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برلمان

المصريين الأحرار بالخانكة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ويعقد ندوة لمواجهة فيروس سي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:25 ص
صدى البلد
فريدة محمد
نظم حزب "المصريين الأحرار" بالخانكة ندوة احتفالية بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر بمقر الحزب.

وتخلل الاحتفال ندوة تثقيفية لمواجهة فيروس سي بعنوان" احنا ياهو للقضاء علي الفيروس"، وذلك بحضورعلي عياد امين الحزب بمركز الخانكة وعدد من اعضاء الحزب، وتطرق الحديث عن ضرورة معاونة حملة القضاء على الفيروس بشتى الطرق تحقيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واقترح عدد من التحركات لتحفيز المواطنين لاجراء التحاليل والخضوع للعلاج المجاني حال ثبوت الاصابة بالفيروس.

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