برلماني يطالب بتعديل بعض مواد قوانين السياحة للنهوض بالقطاع

قال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إن الساحة في مصر تحتاج إلى تطوير وتدعيم من كل الجهات ولك لاستعادة قوتها كما كانت في السابق.





وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"صدي البلد" بضرورة تعديل بعض مواد القوانين الخاصة بالسياحة،ووجود قوانين تنظم عمل السياحة داخل مصر، للنهوض بها،والحصول علي مراكز متقدمة ومنافسة السياحة العالمية





وأشار خاطر،إلي كثرة المعالم السياحية التى تمتلكها مصر، كأهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول، ومعبد أبو سمبل والكرنك، والشواطئ الخلابة، وجزر بالبحر الأحمر مليئة بالشعاب المرجانية، ونهر النيل العظيم، والذي يعد ثاني أطول نهر في العالم.



