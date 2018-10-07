برلماني: ذكرى نصر أكتوبر رسالة للإرهابيين والأعداء على السواء

أكد النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، أن مرور الذكرى 45 لنصر أكتوبر عام 1973 رسالة للأعداء والإرهابيين على السواء بأن الجيش المصري العظيم والقيادة السياسية الوطنية لن تنهزم أبدا ولن تركع لغير الله.



وأضاف الشرباصي في بيان له، أن الولاءات الوطنية واضحة جدًا ولا يمكن التفريط في حبة رمل واحدة، فذكرى نصر أكتوبر هى ذكرى العزة والكرامة للمصريين جميعًا، معربا عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.



ونوه الشرباصي أن نصر أكتوبر يكاد يكون هو الانتصار العربي الساحق والمعجز طوال القرن العشرين وسيظل كذلك أبد الدهر.