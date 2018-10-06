رسميا ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع ناشئي المصري

قرر مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بالنادي ، وخلال الاجتماع الذي جمع بين سمير حلبية والدكتور ميمي عبد الرازق تم الاتفاق على الخطوط العريضة لعمل قطاع الناشئين بالنادي المصري خلال الفترة المقبلة ، كما عرض الدكتور ميمي عبد الرازق خطة العمل المستقبلية للقطاع والتي تتضمن خططًا قصيرة المدى وخططًا أخرى بعيدة المدى.



الجدير بالذكر أن الدكتور ميمي عبد الرازق والذي يعمل أستاذًا لعلم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد كان قد سبق له اللعب في صفوف المصري قبل أن يعتزل مبكرًا ويتجه للعمل الأكاديمي بجانب العمل بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري لسنوات عديدة كمساعد لعدد كبير من المديرين الفنيين المصريين والاجانب قبل أن يتولى العمل بمفرده كمدير فني للمصري مرات عديدة بالاضافة لتوليه مسئولية الادارة الفنية لعدد كبير من الأندية داخل وخارج مصر قبل أن ينتهي به المطاف مديرًا فنيًا لفريق سموحة والذي قاده للوصول لنهائي كأس مصر موسم 2018/2017 حيث كان قاب قوسين أو أدنى من نيل اللقب لولا سوء الحظ الذي واجه فريق سموحة في ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الدور النهائي أمام الزمالك ليعود مرة أخرى للعمل كمدير فني لقطاع الناشئين بنادي سموحة ومنه الى النادي المصري.





