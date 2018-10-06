ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رسميا ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع ناشئي المصري

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:15 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
قرر مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بالنادي ، وخلال الاجتماع الذي جمع بين سمير حلبية والدكتور ميمي عبد الرازق تم الاتفاق على الخطوط العريضة لعمل قطاع الناشئين بالنادي المصري خلال الفترة المقبلة ، كما عرض الدكتور ميمي عبد الرازق خطة العمل المستقبلية للقطاع والتي تتضمن خططًا قصيرة المدى وخططًا أخرى بعيدة المدى.

الجدير بالذكر أن الدكتور ميمي عبد الرازق والذي يعمل أستاذًا لعلم التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد كان قد سبق له اللعب في صفوف المصري قبل أن يعتزل مبكرًا ويتجه للعمل الأكاديمي بجانب العمل بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري لسنوات عديدة كمساعد لعدد كبير من المديرين الفنيين المصريين والاجانب قبل أن يتولى العمل بمفرده كمدير فني للمصري مرات عديدة بالاضافة لتوليه مسئولية الادارة الفنية لعدد كبير من الأندية داخل وخارج مصر قبل أن ينتهي به المطاف مديرًا فنيًا لفريق سموحة والذي قاده للوصول لنهائي كأس مصر موسم 2018/2017 حيث كان قاب قوسين أو أدنى من نيل اللقب لولا سوء الحظ الذي واجه فريق سموحة في ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الدور النهائي أمام الزمالك ليعود مرة أخرى للعمل كمدير فني لقطاع الناشئين بنادي سموحة ومنه الى النادي المصري.


ترشيحاتنا

حقيقة فرض قيود جديدة على سفر التونسيين إلى مصر

نسفت سيارات العدو وساهمت في خطة الحرب.. تاجرة القماش أبرز مناضلة في سيناء

أحمد حلمي ينشر صورة من داخل إحدى المدارس :يا رب احمى أطفالنا

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

ميلانيا ترامب تزور الهرم الأكبر وأبو الهول لمدة 40 دقيقة

محمد رمضان يحتفل بنصر اكتوبر بطريقته الخاصة

الآثار تكشف تفاصيل زيارة ميلانيا ترامب لمنطقة أهرامات الجيزة

خالد بيومي يهنئ الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

أردوغان ينقلب على شركة أمريكية ويأمر وزراءه بوقف التعامل معها

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أحمد فؤاد سليم يكشف ثغرة أسقطت الإسرائيليين أثناء حرب أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

قرينة الرئيس السيسي في وداع ميلانيا ترامب بمطار القاهرة...صور

حفلة تخرج كليات جامعة MSA University دفعة 2017 - 2018.. صور

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

فيديو

مسئول رسم الخرائط العسكرية: الفن المصري أدى دوره باقتدار في حرب أكتوبر
مرحبا بالكأس في ميت عقبة.. الزمالك يضم السوبر المصري السعودي لدولاب البطولات
الزمالك يفوز بلقب السوبر المصري السعودي .. فيديو
هدير طارق لصدي البلد : واجهت بعض المشاكل في الحد من مشكلة التحرش.. فيديو
بايرن ميونيخ يسقط بثلاثية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في البوندسليجا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟