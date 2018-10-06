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رياضة

المصري يواصل استعداداته لجزيرة مطروح بمران بدني

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته على الاستاد استعدادًا لمباراته بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بضيفه فريق الجزيرة بمطروح – احد أندية مجموعة الاسكندرية وبحري بالدوري الممتاز ب- وهي المباراة المقرر اقامتها في السادسة مساء الثلاثاء المقبل على الاستاد.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة ركز الجهاز الفني للمصري بشكل كبير على النواحي البدنية حيث أدى اللاعبون مجموعة متنوعة من التدريبات التي تهدف لرفع معدلات السرعة والقوة والتحمل وذلك حرصًا من الجهاز الفني على الوصول باللياقة البدنية للاعبين لمستوياتها المثلى سواء خلال مباراة الكأس أو ما يليها من مباريات ببطولتي الدوري والكونفيدرالية الأفريقية.


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