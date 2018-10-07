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اقتصاد

النقد العربي: تفاقم الدين العام مرتبط نسبيا بمعدلات النمو في المنطقة العربية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال صندوق النقد العربي برئاسة الدكتور عبد الرحمن الحميدي، إن هناك ارتباطا بين استمرار تفاقم سقف الدين العام وتنوع الاقتصاد علي المستوي العربي والاقليمي، موضحا أن عددا من البلدان ذات الاقتصاد المتنوع نسبيا مثل مصر و الأردن و المغرب ولبنان والتي يتوقع ان يصل سقف دينها إلي 70%.

وكشف تقرير صادر عن الصندوق تحت عنوان " حدود الدين العام القابل للاستمرار و النمو الاقتصادي بين النظرية والواقع- اسقاطات علي حالة الدول العربية"، أن البلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر والكويت و عمان والبحرين من المتوقع ان يصل سقف دينها العام لما بين 30 إلي 45%.

و اشار التقرير ان ارتباط الدين العام القابل للاستمرار بمدي تنوع اقتصاديات الدول و الذي يتغير مع مرور الزمن حيث ينخفض سقف الدين العام مع توالي السنين نظرا لتراجع التركيز علي الصادرات بالاضافة تأثر الدين العام بالعوامل الاقتصادية المؤسسات الاخري والتي يصعب قياسها.

واوضح التقرير أن هناك تفاوت بين الدول العربية في اعداد ونشر بيانات الدين العام بصفة خاصة مما يؤثر علي نتائج الدراسات والمقارنات مع دول مشابهة في الخصائص كالبلدان النفطية

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