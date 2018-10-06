محمد الحلو يحكى لأول مرة عن رحلته مع السندريلا فى ريحة مصر.. فيديو

يذاع اليوم الجزء الثانى من حوار الفنان محمد الحلو ببرنامج "ريحه مصر" ، المذاع على راديو انز وردايو كنداوى تقديم الاعلامى امجد مصطفى.



يستكمل الحلو حواره و أسراره التى بدأها فى الجزء الأول، حيث كشف حواره عن ذكرياته مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكيف تعلم منه مقوله "حب فنك"، وقال:"نصحنى موسيقار الأجيال "لاتغنى اغنيه الا اذا احببتها، وجلست معه فى 3 بروفات وغنيت أكثر من اغنية امامه، وقال عنى والده سماه الحلو وهو حلو، وعندما كان يحادثنى فى الهاتف كنت اقف احتراما له".



واستطرد فى ذكرياته وقالت :غنيت له " يامسافر وحدك " و"لا مش انا اللى ابكى " واتصل بى فذهبت له وسمع الأغانى ورغم اننى زدت عليها موال الا انها اعجبته كثيرا ، وقال لى " انت تغنى عبد الوهاب باحساس الحلو ، ولاتقلدنى ، وقال من قلدونى فشلوا لاننى موجود".



وكشف الحلو عن سبب اعتزال سوزان عطيه ، وقال ان اى فنانه ترتبط باغنيات ام كلثوم لاتخرج من عباءتها، وهذا عكس ماحدث مع امال ماهر التى صرفت على فنها لتصنع لنفسها شخصية مستقله.



كما تحدث عن علاقته بالسندريلا سعاد حسنى وقال سعاد كانت تمثل اللحن وهى تغنيه ماجعل منها مغنية لا تتكرر على الاطلاق، وتحدث عن موقف كوميدى حصل بينه وبين سعاد حسنى على متن الطائرة حيث صاغت " ورق كوتشينه من المناديل " لنلعب على متن الطائرة مدة 5 ساعات مروا وكأنهم 5 دقائق.



ووعد الحلو بمفاجآت فى الجزء الثانى فى البرنامج الذى يذاع على قناة راديو انز من القاهرة على يوتيوب، الساعة 10 مساء، وعلى راديو كندواى يوم السبت فى التاسعة مساء ويعاد أيام الاثنين فى الواحدة مساء ،والثلاثاء فى السادسة مساء ، والأربعاء الساعة 12 ظهرا ، والخميس فى السابعة صباحا.



وعلى قناة راديو انز من القاهرة على يوتيوب ، الساعة 10 مساء . وعلى راديو كندواى يوم السبت فى التاسعة مساءا ويعاد أيام الاثنين فى الواحدة مساء ،والثلاثاء فى السادسة مساءا ، والأربعاء الساعة 12 ظهرا ، والخميس فى السابعة صباحا.



برنامج "ريحة مصر" تقديم أمجد مصطفى وإخراج مايكل صفوت، و سبق للبرنامج أن استضاف قامات كبيرة مثل زاهى حواس ودكتور سمير فرج وحلمى بكر والموسيقار محمد على سليمان والفنان حسن كامى وسميرة سعيد والموسيقار الكبير عمر خيرت وغيرهم.