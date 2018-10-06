محمد عرابي: الاتحاد العام متضامن مع عمال القومية للأسمنت

قال محمد عرابي، رئيس النقابه العامه للعاملين بالمحاجر والمناجم، إن الاتحاد العام لعمال مصر متضامن مع ملف القومية للاسمنت، وعمالها بالاخص، مضيفا أن النقابة العامة للبناء والاخشاب هدفها الأول جلب حقوق عمالها.



وأكد عرابي، في تصريحات لصدي البلد، أن قرار تصفية القومية للاسمنت يرجع للجمعية العمومية، مضيفا أن الاتحاد العام لعمال مصر يهدف لتطوير حياة العمال والمطالبة بحقوقهم ومعرفة واجباتهم.



وشدد رئيس النقابة العامة، أنه يجب التفاوض علي كيفية التعويض الامثل للعمال، مشيرا الى انه توجد عمال لم يمر علي عملهم 20 عاما فلن يستحقوا أخذ التعويض أو تأمين اجتماعي كامل.



وأوضح عرابي أنه يجب توفير فرص عمل لعمال الحالات المحرومة من التعويض في شركة مثيله، مضيفا أنه يجب وضع برنامج يدرس هذه الحالات.

