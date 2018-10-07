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ثقافة

أجانب ومصريون معجبون بموسيقى الشرطة في المتحف المصري بالتحرير..فيديو وصور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
نظم المتحف المصري بالتحرير أمس السبت السادس من أكتوبر احتفالية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.

برنامج الاحتفالية بدأ بعرض لفرقة موسيقى الشرطة التي قدمت عددا من المقطوعات الموسيقية لمجموعة من الأغاني الوطنية وذلك بحديقة المتحف، وقد حرص عدد من السائحين الأجانب مع المصريين علي متابعة الفرقة وسط سعادة منهم.

كما تم تنظيم جولات إرشادية مجانية للجمهور، وتم عرض فيلم تسجيلي لمعركة قادش بمشاركة مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي. 

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف إنه على هامش الاحتفالية تم تنظيم ورش فنية للأطفال بالقسم التعليمي ومتحف الطفل.

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أجانب ومصريون معجبون بموسيقى الشرطة في المتحف المصري بالتحرير..فيديو وصور
أجانب ومصريون معجبون بموسيقى الشرطة في المتحف المصري بالتحرير..فيديو وصور
أجانب ومصريون معجبون بموسيقى الشرطة في المتحف المصري بالتحرير..فيديو وصور
أجانب ومصريون معجبون بموسيقى الشرطة في المتحف المصري بالتحرير..فيديو وصور
أجانب ومصريون معجبون بموسيقى الشرطة في المتحف المصري بالتحرير..فيديو وصور

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