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منوعات

محامية تفوز بتعويض مليون جنيه إسترليني ضد والدها بسبب مربية أطفال.. صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:13 م
صدى البلد
أحمد شريف
فازت محامية بنت إمبراطورية إسكان دولية مع والدها قبل أن تدرك أنه كان على علاقة مع مربية أطفالها ، بمعركة قضائية قيمتها مليون جنيه إسترليني من ممتلكات والدها.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت أودرا وامستركير ، البالغة من العمر 49 عاما ، ذات يوم "معجبة" بوالدها بول دايفيد ، البالغ من العمر 78 عاما ، ولكنها كانت غاضبة بعد اكتشاف علاقته مع جوبث داجيو ، 28 عاما ، التي كانت ترعى طفليها.

وفور علمها بالعلاقة ، بدأت معركتها ضد والدها حول منزل من أربع غرف نوم بقيمة 740 ألف جنيه إسترليني وشقة في لندن تبلغ قيمتها حوالي 275.000 جنيه إسترليني.

وحصلت المحامية على 23 قطعة مجوهرات تعود إلى جدتها لأبوها ، التي توفيت عام 2008 ، و كانت عرضة للاستيلاء عبر الحرب القانونية.
محامية تفوز بتعويض مليون جنيه إسترليني ضد والدها بسبب مربية أطفال.. صور
محامية تفوز بتعويض مليون جنيه إسترليني ضد والدها بسبب مربية أطفال.. صور

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