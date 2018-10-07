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ثقافة

تدريبات وورش ومحاضرات متنوعة بثقافة الجيزة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:20 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة الجيزة تضمنت تدريبات وورش ومحاضرات متنوعة.

ففي الطالبية ناقشت مكتبة الهلال الأحمر كتاب د. طه حسين تضمنت المناقشة ثلاث محاور الأول خطوات طه حسين في القراءة والكتابة والثاني طه حسين المعمم والشخص المتمرد والثالث طه حسين في الجامعة المصرية القديمة وتناولت أيضا حياته في فرنسا ومنتجات عقله.

كما أقام مركز طفل أحمد عرابي محاضرة دينية بعنوان الأسس التي قامت عليها الدولة الإسلامية في عهد الرسول بعد الهجرة للشيخ أحمد عباس تناولت حياة الرسول بعد الهجرة وبناء الدولة الاسلامية على أسس مدنية.

وفي قصر ثقافة الجيزة استمرت ورشة تعليم الكمان لرواد القصر في قسم الموسيقى، كما نظمت مكتبة الكوم الأحمر ورشة فنون تشكيلية للأطفال باستخدام ألوان الخشب.
وفي الشيخ زايد عرضت المكتبة الثقافية أفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر وذلك بمناسبة ذكراها الخامس والأربعين، بجانب مسابقة ثقافية للأطفال وتوزيع جوائز على الفائزين وورشة رسم علي الوجوه بإحدى حضانات الأطفال.

ووفي كرداسة أقام بيت الثقافة احتفالية بذكرى حرب أكتوبر المجيدة تضمنت إلقاء كلمة عن حرب أكتوبر والاستماع إلى بعض الأغاني الوطنية، بجانب عرض عرائس ومسابقة في المعلومات عن الحرب وتسليم جوائز للفائزي بمدرسة التحرير الابتدائية، كما أقام البيت ندوة عن حرب أكتوبر تناولت براعة الجيش المصري في استراد الأراضي المحتلة وورشة فنون تشكيلية باستخدام ألوان الخشب بمقر بيت الثقافة، وعقدت مكتبة السلام بالتعاون مع مدرسة نور المعارف الابتدائية ورشة فنون تشكيلية باستخدام الصلصال.

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