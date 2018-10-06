جمارك الدخان تفرج عن 121 حاوية بـ 162.024 مليون جنيه سبتمبر الماضي

أعلنت الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة كامل على متولى، عن وصول إجمالي حاويات الدخان الخام الواردة بنظام الترانزيت لـ121 حاوية في سبتمبر الماضي بوزن 2522.5 طن بما يعادل2.523 كيلو طن، بعدد 11.83 ألف طرد.



وكشف تقرير صادر عن الإدارة بنهاية سبتمبر الماضي، أنه تم الافراج عن 223 شهادة سحب جزئية بعدد 15.7 ألف طرد بوزن 2.7 كيلو طن بما يعادل 2648.43 طنا.



وذكر التقرير ان إجمالي الإيرادات المستحقة علي تلك الحاويات نحو 162.024 مليون جنيه، منها رسوم جمركية وضريبية محصلة بـ 21.5 مليون جنيه، بالاضافة لضرائب علي القيمة المضافة بـ 138.1 مليون جنيه و ضرائب علي الأرباح الصناعية والتجارية بـ 1.62 مليون جنيه و رسوم محصلة لحساب غرفة الأدخنة بـ 790.744 ألف جنيه، و مصروفات إدارية بـ 1695 جنيها، و غرامات جمركية بـ78.341 ألف جنيه.



وأوضح التقرير أن إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال سبتمبر 2018 بلغت 9.5 مليون جنيه.

