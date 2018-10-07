قصور الثقافة تؤبن كيوان بالقناطر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أمس حفل تأبين للشاعر "حازم وجيه كيوان" عضو مجلس إدارة نادى أدب القناطر الخيرية بقصر ثقافة القناطر الخيرية التابع لفرع ثقافة القليوبية.



استهل الحفل بعرض فيلمًا وثائقيًا أعده نادى الأدب بالقصر عن الراحل وأهم أعماله الأدبية، ومنها المجموعة القصصية "انكسار الناي" إصدار الهيئة ورواية "ثمن التراب" تحت الطبع.



أعقبه مجموعة من كلمات الرثاء من أعضاء ورواد النادي، وانتهى الحفل بتقديم مدير عام ثقافة القليوبية درع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي لأسرة الشاعر الراحل حازم كيوان.