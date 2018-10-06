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فن

محمد قبلاوى يجتمع بلجان تحكيم سوق مهرجان مالمو للسينما العربية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
مالمو - محمد نبيـل
اجتمع صباح اليوم محمد قبلاوي، مؤسس ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية مع أعضاء لجان تحكيم مشروعات تطوير الأفلام والتى تم تصفيتها إلى 16 فيلم ليستمر سوق مهرجان مالمو للسينما العربية للعام الرابع على التوالي دعم صناع الأفلام العرب في إنجاز مشروعاتهم".

وقام "مالمو" هذا العام بدعوة ممثل واحد على الأقل عن كل مشروع من المشروعات الـ ١٦ المختارة، وذلك لحضور سوق المهرجان حيث يقوم ممثلي الأفلام بعرض مشروعاتهم أمام لجنة التحكيم المشكلة من صفوة خبراء الصناعة. ونحن نتطلع بشغف إلى المناقشات الشيقة التي تجري خلال هذه العروض".

أولا: الأفلام المختارة للتنافس على منح ما بعد الإنتاج:

أ- الأفلام الروائية الطويلة:

من الجزائز: باركور (س)؛ إنتاج وإخراج فاطمة زهرة زموم.

من مصر: لما بنتولد؛ إنتاج معتز عبد الوهاب وإخراج تامر عزت عزت.

من تونس: فاتاريا؛ إنتاج ريشار مجنين وإخراج وليد طياع.

ب- الأفلام الوثائقية الطويلة:

من فلسطين: النطف المهربة؛ إنتاج ندى عناب وإخراج سوسن قاعود.

من تونس: بنت القمرة؛ إنتاج ندى ميزاني وإخراج هبة دوادي.

ثانيا: الأفلام المختارة للتنافس على منح التطوير:

أ- الأفلام الروائية الطويلة:

من فلسطين: عائلة محترمة؛ المنتج العربي: رشيد عبد الحميد، المنتج السويدي: ليندا مطاوع.

من لبنان: كوستا برافا لبنان؛ المنتج العربي: مريم ساسين، المنتج السويدي: أوليفر جوربيلون.

من لبنان: بعض من أرض "ما"؛ المنتج العربي: ليوبولد عجمي، المنتج السويدي: جوناس كيلاغير.

من الأردن: فرحة؛ المنتج العربي: دارين سلام، المنتج السويدي: ويليام جوهانسون.

انتاج مشترك مصري-فرنسي: بالمقلوب؛ المنتج العربي: محمد صيام، المنتج السويدي: كريستر نيلسون.

ب- الأفلام الوثائقية الطويلة:

من مصر: عمر الشريف؛ المنتج العربي: مارك لطفي، المنتج السويدي: سيجريد هيليداي.

إنتاج مشترك ليبي-أمريكي: البحث عن كخيا؛ المنتج العربي: جيهان كخيا، المنتج السويدي: أندرياس روكسين.

من العراق: بلد جميل؛ المنتج العربي: حسنين خزال، المنتج السويدي: بيتر كروبنين.

ج- الأفلام القصيرة:

من الأردن: التخلي عن الشبح؛ المنتج العربي: زين دوراعي، المنتج السويدي: هلين جرانكفيست.

من تونس: الديدان لن تعرف الجنة؛ المنتج العربي: نجيب نجيب عياد، المنتج السويدي: لييف موهلين.

من مصر: كل يوم الساعة ٦ الصبح؛ المنتج العربي: ياسر شفيعي، المنتج السويدي: ويليام جوهانسون.

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