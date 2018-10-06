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أخبار العالم

الإنتربول تسلم مسؤولا إيرانيا اختلس ملايين الدولارات إلى طهران

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:18 م
فرهاد زاهدي فر
فرهاد زاهدي فر
رويترز
ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم ، أن رجل أعمال إيرانيا متهم بالاحتيال على آلاف المستثمرين أُعيد إلى إيران بمساعدة منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بعد فراره إلى الخارج، عقب أسبوع من حكم طهران على ثلاثة أشخاص بالإعدام ضمن حملة على الجرائم الاقتصادية.

وقالت الشرطة الإيرانية إن "فرهاد زاهدي فر، الرئيس التنفيذي لموقع "سكة ثامن"، الذي احتال على آلاف الأشخاص في ملايين الدولارات، أعيد إلى البلاد بمساعدة الإنتربول".

وأظهر تسجيل مصور بثته إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، رجلا معصوب العينين عرف نفسه بأنه زاهدي فر إلا أنه نفى أن يكون قد هرب من إيران.

وقال الرجل "لم أتمكن من العودة بسبب تهديدات مستخدمي الموقع الإلكتروني (المستثمرين)،" بعد أن اصطحبه عملاء إلى خارج الطائرة.

كانت شركة التداول عبر الإنترنت تبيع العملات الذهبية التي شهدت رواجا كبيرا خلال الهبوط السريع في قيمة العملة الإيرانية، وقال كمال هادي انفار رئيس شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية إنه جرى تسجيل ألف و700 شكوى ضد زاهدي فر.

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