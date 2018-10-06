محافظ بني سويف :علينا أن نستلهم روح النصر من ذكرى أكتوبر للإرتقاء بالوطن

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أن انتصار السادس من أكتوبر علامة فارقة في تاريخنا المعاصر، أعاد لأمتنا العربية عزتها وكرامتها وفخرها ، وأعاد لنا نحن المصريين ثقتنا بأنفسنا وتاريخنا وجيشنا العظيم، مشيرًا إلى أن قواتنا المسلحة ضربت أروع الأمثلة جنودا وقادة في التضحية والشجاعة والوطنية ، لافتا إلى أن حرب أكتوبر أضحت درسا عظيما ، يتم تدريسه حتى يومنا هذا في كبريات دول العالم ،حيث كانت انتصارات أكتوبر مفاجأة كبيرة للعالم ، وأدت إلى تغيير جذري في استراتيجيات الحروب في العصر الحديث ، وهذا ما يدعو للفخر بلا شك.



وأضاف المحافظ قائلًا: علينا جميعا أن نستلهم من ذكرى أكتوبر روح النصر والعزيمة والعمل الجاد للإرتقاء بالوطن في مختلف المجالات، ولكي تظل رايته عالية، وأن تستمر مصرنا في الريادة،وفي أداء دورها العظيم والمحوري اقليميا ودوليا، مخاطبا الشباب:عليكم أن تفخروا بوطنكم ، وتاريخكم المشرف، وقواتكم المسلحة،التي مازالت تكافح من أجل الوطن في كل الميادين،وتجسد على أرض الواقع شعارها الخالد إلى أبد الزمن(يدٌ تبنى،ويدٌ تحمل السلاح)،فعلى الرغم من المعركة التي تخوضها قواتنا المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب الغاشم ، الذي يستهدف أمننا واستقرارنا ، فحدودنا آمنة ، وجبهتنا الداخلية هادئة ومتماسكة بفضل وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال احتفال مديرية الثقافة بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة عام 1973، والذى اقيم "مساء اليوم" بمسرح قصر ثقافة بني سويف،وذلك بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،والعقيد محمد جمعة حجازي المستشار العسكرى للمحافظة ، واللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد السابق ،والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، والدكتورة إجلال عامر رئيس اقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي ،واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ،والدكتورة شيرين جمال مدير عام ثقافة بني سويف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.



حيث بدأ الاحتفال بالسلام الوطنى وتلاوة بعض آيات القرآن الكريم ،وكلمة ترحيب من شيرين جمال مديرة الثقافة ،ثم كلمة للدكتورة إجلال عامر رئيس اقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وعرض اوبريت استعراضي عن حرب أكتوبر بعنوان"أم الرجال" ، تضمنت فقرات غنائية ومسرحية.



وعلى هامش الإحتفالية افتتح المحافظ معرض أعمال للفنون التشكيلية بقصر الثقافة، والذي احتوى على مجموعة من اللوحات الفنية المتنوعة ، والتى أبدى المحافظ اعجابه بها ، مؤكدا على أن الدولة تدعم الفنون وكل الأنشطة التي تستهدف بناء الشخصية المصرية ، خاصة وأن استراتجية الدولة الحالية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتوى على ركيزة أساسية وهي بناء الإنسان المصري في مختلف الجوانب.