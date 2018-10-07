المصارف العربية: صندوق النقد أشاد بأداء البنوك المصرية في النمو

أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن صندوق النقد الدولي أشاد بدور القطاع المصرفي المصري ونموه في ظل تمتعه بالسيولة والربحية وكفاية رأسماله، متوقعا توازن ربحية البنوك بالتزامن مع تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي لاستيعاب الزيادة المحتملة فى تكاليف مخاطر الائتمان.





وقال "فتوح" في تقرير صادر عن الاتحاد حول أهم المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري،أن معظم البنوك المصرية تحافظ على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية.



