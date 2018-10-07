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اقتصاد

المصارف العربية: صندوق النقد أشاد بأداء البنوك المصرية في النمو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:32 ص
فتوح
فتوح
محمد يحيي
أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن صندوق النقد الدولي أشاد بدور القطاع المصرفي المصري ونموه في ظل تمتعه بالسيولة والربحية وكفاية رأسماله، متوقعا توازن ربحية البنوك بالتزامن مع تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي لاستيعاب الزيادة المحتملة فى تكاليف مخاطر الائتمان.

وقال "فتوح" في تقرير صادر عن الاتحاد حول أهم المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري،أن معظم البنوك المصرية تحافظ على مخزونات سيولة قوية وتدير نشاط ميزانياتها العمومية للتخفيف من مخاطر أسعار الفائدة والسيولة من خلال الحيازات الضخمة للأوراق المالية الحكومية. 

وأوضح أن قانون البنك المركزي الجديد يضع تعديلات على الأساس الذى تقوم عليه الأطر الجديدة للمساعدة على توفير السيولة الطارئة والحلول المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ، مشيرا إلي أن الصندوق أكد أن كل من وزارة المالية والبنك المركزي على وضع قواعد لتوسّع الأموال العامة للحفاظ على الإستقرار المالي، مع تمويل البنوك وإعادة رسملة البنوك العامة لتصبح مسؤولية الحكومة فى المقام الأول. 

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