ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

رئيس حي الزيتون لـ صدى البلد: حملات دورية للقضاء على الإشغالات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:49 ص
اللواء أشرف بهجت
اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون خلال أحدى الحملات
عبد العزيز جمال
قال اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون إنه متواجد بشكل يومي في الشارع حتى في أيام الإجازات لرصد السلبيات والمخالفات خاصة المحلات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين والقمامة، والتعامل معها على الفور.

وأضاف بهجت لـ " صدى البلد" أنه يتم رفع الإشغالات باستمرار بشكل يومي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لشكوى انتشار الباعة الجائلين بشارع نصوح، أطلق حملة بالشارع منذ 4 أيام ، وسيطلق حملة جديدة به في إطار الحملات المستمرة والدورية للقضاء على الإشغالات بشوارع الحي.

وأكد رئيس الحي أنه عازم على القضاء على بؤر الباعة الجائلين وإعادة الانضباط لشوارع وميادين الحي، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظاَ على أرواحهم، ومراجعة تراخيص المقاهى والمحلات وإغلاق المخالف وقطع المرافق عنها.

ترشيحاتنا

محامية تفوز بتعويض مليون جنيه إسترليني ضد والدها بسبب مربية أطفال.. صور

رضا سيكا: أستحق التكريم في مباراة السوبر المصري السعودي

بشرى سارة تنعش خزينة الزمالك بعد الفوز بالسوبر المصري السعودي

شهود عيان: طفل المترو المنتحر كان بيتكلم في التليفون ورمى نفسه أمام القطار

مقاتلات هولندية تتحرك لاحتواء معركة على متن طائرة أقلعت من أبو ظبي

مصير قبر ابن خلدون يثير الغموض فى مصر..فيديو

لم يطلق رصاصة أو يرتدي زيًا عسكريًا .. حكاية سعادة بطل معركة وقود الصواريخ في حرب أكتوبر

طارق سليمان يكشف لأول مرة عن سبب رحيل حسام البدري عن تدريب الأهلي

الأهلي يمدد تعاقد حارس مرماه محمد الشناوي خمسة مواسم

VAR تمنح الهلال الهدف الأول أمام الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي..فيديو

بعد احتفاله بنصر أكتوبر.. محمد رمضان حديث رواد تويتر

قرقاش: استغلال قطر تصريحات ترامب ضد السعودية دليل على غياب الحكمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67
طارق سليمان: لولا يقظة جنش لخسر الزمالك 2-0 في الشوط الأول.. فيديو
محمود علاء: سأجتهد وأتعب للانضمام إلى المنتخب.. فيديو
أجانب ومصريون معجبون بموسيقى الشرطة في المتحف المصري بالتحرير..فيديو وصور
لاعب الزمالك السابق: الأهلي رفض خوض السوبر المصري السعودي خوفا من الهلال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟