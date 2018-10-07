رئيس حي الزيتون لـ صدى البلد: حملات دورية للقضاء على الإشغالات

قال اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون إنه متواجد بشكل يومي في الشارع حتى في أيام الإجازات لرصد السلبيات والمخالفات خاصة المحلات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين والقمامة، والتعامل معها على الفور.



وأضاف بهجت لـ " صدى البلد" أنه يتم رفع الإشغالات باستمرار بشكل يومي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لشكوى انتشار الباعة الجائلين بشارع نصوح، أطلق حملة بالشارع منذ 4 أيام ، وسيطلق حملة جديدة به في إطار الحملات المستمرة والدورية للقضاء على الإشغالات بشوارع الحي.



وأكد رئيس الحي أنه عازم على القضاء على بؤر الباعة الجائلين وإعادة الانضباط لشوارع وميادين الحي، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظاَ على أرواحهم، ومراجعة تراخيص المقاهى والمحلات وإغلاق المخالف وقطع المرافق عنها.