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عمارة يحكي كواليس أسره لبطل مصارعة إسرائيلي خلال حرب أكتوبر.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، الذي استطاع أن يأسر عساف ياجوري أحد القادة الإسرائيليين؛ إنه نجح أيضا فى أسر بطل مصارعة إسرائيلي مما أدى الي انخفاض روحه المعنوية بعد انتشار الخبر بين الجنود اليهود.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسي»، أن هذا البطل الاسرائيلي كان علي صلة قرابة مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير آنذاك، مما جعلهم في حالة من الحزن والفزع.

وأكد عمارة، أن أبطال حرب أكتوبر ضحوا بأرواحهم من أجل استرداد الأرض.

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