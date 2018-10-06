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أخبار البلد

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:26 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، بذكرى نصر أكتوبر المجيد، على طريقتها الخاصة مع عملائها من المسافرين على متن رحلاتها الجوية.

وقامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بالتعبير عن احتفالها بنصر أكتوبر العظيم، في ذكراها 45، بمشاركة المسافرين من عملائها الاحتفال داخل صالة السفر، وتم تقديم حلوى للمسافرين، وإعداد "تورتة" تحمل علم مصر وحروف بكلمات النصر تشارك في تقطيعها المسافرين الأجانب.

وكان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، هنأ العاملين بقطاع الطيران المدني، بحلول ذكرى الانتصارات.
مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور
مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور
مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور
مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور
مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور
مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور
مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور
مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

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