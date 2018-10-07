ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، حول حكم الشرع في التسويق الشبكي.



أجاب المفتي السابق، أن التسويق الشبكي صورة شائعة تمارسها شركات مثل "كيونت؛ وهي أنها تبيع سلعة أو خدمة لأحد عملائها الذي يسوِّق ما تروجه الشركة في مقابل حافز مادي كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين يمتدون في شكل ذراعين متوازنين، ويزيد الحافز كلما زاد عدد المشترين المتجددين.



وأضاف أن بعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة ، فهذه المعاملة حرام شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، فضلًا عن كون السلع فيها صورية لا تُقصَدُ لذاتها غالبًا.

