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اقتصاد

ننشر برنامج الاستثمار لتمويل 30 مشروعا تعليميا بـ1.8 مليار دولار

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:49 ص
سحر نصر
سحر نصر
محمد يحيي و علياء فوزي
خصصت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي 1.8 مليار دولار من محفظتها التمويلية لقطاع التعليم والتدريب الفني خلال العام الماضي والموجهة لتمويل 30 مشروعا.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، أنه من بين تلك المشروعات الممولة، دعم التعليم الابتدائي و العالي و البحث العلمي و التدريب الفني باعتبارها احد الاهداف المؤدية لتوفير فرص العمل المتساوية وتحسين جودة التعليم ونتائجه.

وأكد التقرير أن الوزارة تؤمن بأهمية التعليم لما يمثله من أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحصول علي المعلومات وتنمية المهارات والتدريب يعد ك=من الأمور الأساسية لاستدامة النمو الاقتصادي .

وأشار التقرير إلي أنه ثبت عمليا مساهمة التعليم في خفض معدلات النمو السكاني وزيادة الانتاج وحماية البيئة ورفع مستوي معيشة الافراد، مشيرا إلي أن استراتيجية مصر للتنمية المسدامة مصر 2030 حددت المجالات الملحة التي تتطلب الاصلاح.

وأوضح أنه من بين تلك الاصلاحات، تحسين البنية التحتية للمدارس وتطوير المناهج الدراسية و تحقيق اللامركزية في التعليم و التعليم الفني و التدريب المهني بالاضافة للالتحاق بالجامعات و تمكين الدراسات البحثية.

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