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الشهاوي: 1000 قارب مطاطي عبرت قناة السويس وخط بارليف

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد الشهاوي أحد أبطال حرب أكتوبر، أن كل الأفرع في القوات المسلحة شاركت في حرب أكتوبر حتى كلل تعبهم بالنجاح.

موضحا أنه في الفترة التي سبقت الحرب حاولت إسرائيل بكل جهد أن تنشر الشائعات لهدم المعنويات العالية للجنود المصريين.

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسي»، أن قوات الاستطلاع المصرية في فبراير 1971 رصدت تركيب مواسير من اللهب في خط بارليف، مشيرا إلى أنه قبل عبور القناة تم سد تلك المواسير بمادة معينة حتى يستطيع الجنود المصريون عبور القناة.

وأشار الشهاوي أن 1000 قارب مطاطي عبرت في المواجهة الأولى لقناة السويس وخط بارليف.

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