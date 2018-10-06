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الداخلية: إجمالي الغارمين المفرج عنهم وصل إلى 3682 حالة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:41 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن عدد الغارمين والغارمات الذين استفادوا من مبادرة الرئيس السيسي"سجون بلا غارمين" يصل إلي 896 بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، ابتداء من 28 أغسطس حتي 4 أكتوبر لهذا العام.

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني أذيع على فضائية سي بي سي، أن الوزارة تواصل الجهود للعفو عن الغارمين، تنفيذا لقرار الرئيس السيسي رقم 455 لسنة 2018، لإعفاء 2068 غارما وغارمة.

وأكد مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة واصلت الجهود للإفراج تحت شرط عن 718 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تم الإفراج عنها 3682 حالة.

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