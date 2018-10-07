الداخلية: قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان فى المحافظات.. وضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة.. وجحود أم تتخلص من ابنتها لعدم إنجابها ذكور

- قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان فى المحافظات

- ضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة

- قتلت ابنتها واصطنعت بلاغا كاذبا.. أمن القاهرة تكشف لغز القضية





مازالت وزارة الداخلية تستمر فى تقديم المساعدات الطبية بتنظيم القوافل لمساندة المواطنين فى المحافظات.. فيما تواصل جهودها في التصدي لمحاولات الخروج عن القانون والتصدي لمواجهة العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة، ومنع وصولها داخل البلاد و إحباطه محاولة دخول 2 طن من المواد المخدرة، شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى الغرب عبر معدية القنطرة، وفى سياق متصل نجح قطاع الأمن العام بمديرية أمن القاهرة، بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائى فى كشف غموض بلاغ ربة منزل باختطاف ابنتها، تبين قيام المبلغة بقتلها لخلافات بينها وبين زوجهاونظمت وزارة الداخلية قافلة طبية" كلنا واحد"، للكشف على المواطنين بالمجان، بأحد أحياء القاهرة، والتى تأتى تزامنا مع أحد القوافل التى تنظمها الوزارة بالمحافظات.قال عقيد دكتور نبيل فكرى بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أن القافلة الطبية التى تنظمها الوزارة بالمحافظات يوجد بها جميع التخصصات من "الباطنة - الجلدية - الأطفال - العظام - المسالك - الجراحة - المعمل - والأشعة"، بالإضافة الى صيدلية لصرف كافة الأدوية الى المواطنين.وفى سياق متصل تستمر القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الداخلية على مدار أيام فى الاماكن المستهدفة والأشد أحتياجًا فى القرى والنجوع، حيث تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين فى الكشف.أشاد المواطنون بمبادرة" كلنا واحد" التى تراعي احتياجات المواطنين من رعاية طبية فائقة، قد لا تكون متواجدة بأماكن أخرى.وفي سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 722 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 2 طن داخل إحدى سيارات النقل حال مرورها بمعدية القنطرة.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام عناصر تشكيل عصابى تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة نبات البانجو المخدر مخبأة أسفل حمولة من مواد البناء زلط على متن سيارة قلاب من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى الغرب عبر معدية القنطرة .وقد أمكن رصد عناصر التشكيل العصابي، والوقوف على نشاطهم الإجرامى وهم هليل س. ج- مواليد 1964، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، وحاتم ر. ع- مواليد 1974، سبق اتهامه فى قضايا آخرها قضية تبديد، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، ياسر ا. س- مواليد 1972، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهداف عناصر التشكيل وأمكن ضبط المتهم الثانى حال قيادته السيارة رقم "س ن ف 8756" قلاب- بمنطقة القنطرة محاولًا العبور بالشحنة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وضبط المتهم الثالث بمسكنه بدائرة مركز شرطة فايد.أسفرت أعمال تفتيش السيارة عن ضبط 722 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 2 طن تقريبًا- مبلغ مالى.بمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وحيازة المواد المخدرة وإستخدام السيارة فى أعمال النقل والتهريب على النحو الذى أكدته التحريات.فيما نجح قطاع الأمن العام بمديرية أمن القاهرة، بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائى فى كشف غموض بلاغ ربة منزل باختطاف ابنتها، تبين قيام المبلغة بقتلها لخلافات بينها وبين زوجها.تبلغ لقسم شرطة الحدائق من "ربة منزل - سن 32 ، وزوجها - سن 52 - صاحب معرض موبيليا - مسجل جنائى" أنه حال تواجد الأولى وبصحبتها ابنتها الرضيعة "تبلغ من العمر 20 يومًا" أمام عيادة طبيب شارع سكة الوايلى دائرة القسم، طلبت من سيدة تستقل مركبة توك توك إستبدال ورقة مالية فئة الـ100 جنيه بفئات أقل إلا أنها فوجئت بقيام الأخيرة برش مادة مخدرة تجاهها أفقدتها الوعي، وعقب إفاقتها إكتشفت تواجدها بمنطقة سراى القبة دائرة قسم شرطة الزيتون، وإختفاء ابنتها، وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى قدره 300 جنيه.على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة ، وبتطوير مناقشة المُبلغة ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بقتلها إبنتها لوجود خلافات دائمة بينها وزوجها لعدم إنجابها الذكور وسوء معاملته لها فقررت التخلص منها واختلاق الواقعة، وبإرشادها تم العثور على جثة الطفلة بمكان تخلصها منها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، والعرض على النيابة.