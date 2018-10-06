ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب ريال مدريد يبرئ لاعبيه من الهزيمة من ديبورتيفو ألافيس

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:25 م
لوبيتيجي
لوبيتيجي
حسن العمدة
أكد جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن الهزيمة أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد، في الليجا، عقاب له ولفريقه.

وقال لوبيتيجي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أبرزتها صحيفة "ماركا": "نشعر بخيبة أمل، وكنا نريد الفوز، وبدأنا بشكل جيد للغاية وحصلنا على الفرص للتسجيل، وحين لا تسجل تعاقب باستقبال الأهداف، وكانت الهزيمة عقابا لنا".

وأضاف: علينا أن نستعيد اللاعبين لأننا لدينا الكثير من المصائب، واليوم لدينا إصابتان جديدتان، وعلينا أن نستعيد اللاعبين لكي نعود لطريق الفوز بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "لم نغير الكثير من طريقتنا لأن الإصابات ضربت الفريق، وعلينا أن ننهض، وأن نستغل فترة التوقف بشكل جيد".

وأردف: المدرب لا يفكر في مثل هذه الأمور لكننا نفكر في مواصلة العمل، ونعلم أننا لا نمر بوقت جيد، وفي أسوأ الحالات سنكون خلف المتصدر بـ3 نقاط، وعلينا أن نستعيد ثقتنا بأنفسنا".

واستكمل: "لكي نخرج من هذه الأزمة علينا أن نتحد جميعًا، وهذه السلسلة ليست طبيعية، وستأتي الأهداف وسنحقق الانتصارات مرة أخرى، والمدرب هو المسؤول أولا وأخيرًا عن كل ما يحدث، واللاعبون قدموا كل شيء، وأنا أتحمل المسؤولية".

وأتم: "الفريق يعمل بجدية لمدة 3 أشهر وسنواصل القيام بذلك، ويجب أن يكون أمامنا حل يخرجنا من هذا النفق".

ترشيحاتنا

بعد فوز الزمالك على الهلال.. السوبر السعودي المصري يتصدر تويتر الخليج

تركيا تتحرك رسميا لحل لغز اختفاء جمال خاشقجي

بشرى سارة تنعش خزينة الزمالك بعد الفوز بالسوبر المصري السعودي

موقف محرج لمراسلة تلفزيونية على الهواء.. والمذيع يدخل فى نوبة ضحك.. فيديو

قرقاش: استغلال قطر تصريحات ترامب ضد السعودية دليل على غياب الحكمة

قتلت ابنتها واصطنعت بلاغا كاذبا.. وأمن القاهرة تكشف لغز القضية

انتحار رجل أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة جامعة القاهرة

محمد رمضان يجتاز الربع مليون مشاهدة بعد ساعات من طرح جيشنا صعب

هل التمويل العقاري لشقة من الإسكان الاجتماعي ربا.. الإفتاء تجيب..فيديو

الآثار تكشف تفاصيل زيارة ميلانيا ترامب لمنطقة أهرامات الجيزة

تعرف على رسالة عبد الحليم حافظ لجنود مصر خلال الحرب وأمنية منعه الموت من تحقيقها

انسحاب دفاع المشلوح أشعياء من قضية قتل الأنبا إبيفانيوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

حتحوت: لاعبو الأهلي يتهمون أزارو بالأنانية.. فيديو
الأهلي يمدد عقد الشناوي 3 سنوات ويرفعه إلى 4.5 مليون جنيه في الموسم.. فيديو
الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو
مدير الكرة بالزمالك: استحواذ الهلال لم يفِد والأهم النتيجة.. فيديو
محمود سعد يكشف اسم أول شهيد فى حرب أكتوبر 73.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟