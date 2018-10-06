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رياضة

راموس : ريال مدريد لم يمت .. ورحيل المدرب أمر غير متوقع

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:45 م
راموس
راموس
حسن العمدة
أكد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أن التفكير في إقالة المدير الفني جولين لوبيتيجي من منصبه، عقب الخسارة أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، بالجولة الثامنة من الليجا، أمر جنوني.

وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "يجب علينا أن نغلق هذه الصفحة، الطريق طويل جدًا، ولا زال أمامنا الكثير".

وأضاف "إقالة لوبيتيجي؟ القرار بيد أشخاص آخرين، وليس من الجيد أبدًا، أن يتغير المدرب، سيكون جنونًا".

وتابع "من يعتقد أن ريال مدريد مات، فهو مخطئ، وعلى المدى الطويل نحتاج إلى الصبر فقط، وسنرد على الجميع".


وأردف "تغيير المدرب؟ هناك أوقات جيدة وأخرى ليست كذلك، من المبكر الحديث عن هذا الأمر، وهذا ليس قرار اللاعبين".

وواصل "رونالدو؟ ربما الآن يزيد الحديث عن الأهداف، ولكنه كان معنا وكنا نمر بفترات بها أزمة تهديف، والأهداف ستعود، واليوم كان لدينا الكثير من الفرص، ولكن الأمور كانت مُعقدة".

ونوه "يجب علينا القيام بالمزيد من العمل للتحسن، وليس من العدل أن يتم توجيه الاتهام لأي شخص، نحن جميعا ندرك الحقيقة، والنتائج تنعكس على الحديث وبشكل أكثر حين نخسر، لدينا الطموح للفوز، فهو الحمض النووي لهذا النادي، ونحن على الطريق الصحيح رغم النتائج".

وأتم "هناك مشجعون يعتقدون أننا لا نهتم ولا نكترث لما يحدث، ولكننا أول من يريد أن يمنح السعادة لهم، وأن يُنظر لنا كالموتى فهذا خطأ كبير".

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