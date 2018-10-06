مرحبا بالكأس في ميت عقبة.. الزمالك يضم السوبر المصري السعودي لدولاب البطولات

يعيش عشاق الزمالك حالة من الفرحة بعد تغلب فريقهم على الهلال السعودي بثنائية مقابل هدف، لينعم بالتتويج بلقب السوبر المصري السعودي، في ليلة ساخنة ومباراة هي الأروع من الناحيتين.



وقدم الهلال السعودي مباراة هي الأروع على الإطلاق، وتمكن لاعبوه من الظهور بشكل مميز أمام منافس شرس مثل الزمالك المصري، وكاد الهلال أن يقتنص التعادل من الأبيض في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



يذكر أن الزمالك استفاد بشكل كبير من الخاصية المطبقة في المباراة "الحكم الخامس الـ VAR" بإلغاء هدف التعادل للهلال في الدقيقة الأخيرة، بعد أن احتسبه حكم المباراة واحتفل لاعبو الفريق السعودي.



وبهذا الفوز يصبح الزمالك فائزا ببطولة "السوبر المصري السعودي" للمرة الثانية، حيث إنه فاز في عام 2001 على اتحاد جدة بنفس النتيجة، ودخول الكأس بين أسوار القلعة البيضاء في ميت عقبة.