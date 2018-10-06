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محافظات

إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:54 م
ازالة قاعتين افراح
ازالة قاعتين افراح في حملة مكبرة بالمنوفية ... صور
مروة فاضل
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لاإزالة التعديات على أملاك الدولة في نطاق مراكز المحافظة في إطار سياسة الوزارة لتحقيق الأمن وإنفاذ القانون وخصوصًا في مجال ازالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

اسفرت جهود الحملة عن تنفيذ القرار رقم 2491 لسنة 2013 م لصالح رى المنوفية بإزالة قاعة افراح وكافتيريا بمساحة 650 مترا بمركز الباجور بدائرة المديرية وكذا القرار رقم 963 لسنة 2010 م لصالح الرى بدائرة مركز بركة السبع بإزالة قاعة افراح على مساحة 800 متر بدائرة المديرية.
إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور
إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور
إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور
إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور
إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور
إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور
إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور
إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور
إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور
إزالة قاعتي أفراح في حملة مكبرة بالمنوفية .. صور

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