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صاحبة مشروع حرير: الهاند ميد بيأخد مني مجهود ذهني

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:25 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر الكروشيه أحد الأعمال اليدوية التي يمتهنها القليل من الأشخاص وخصوصا في مصر، ولكن هناك بعض النماذج التي استطاعت أن تثبت نفسها بأعمال الكروشية وكانت ياسمين عبد الرسول إحدى الفتيات أثبتت نجاحها من خلال مشروعها حرير .

صاحبة مشروع حرير هي ياسمين عبد الرسول خريجة الترجمة واللغات والتي عملت بالإرشاد السياحي بعد تخرجها من الكلية، ولكنها سلكت طريق آخر بعيد عن دراستها حققت حلمها بعد أن اعتمدت على هوايتها .

قالت ياسمين انها تعشق الكروشية من دراستها للاقتصاد المنزلي في المدرسة، ولكنها لم تنمي موهبتها وبعد الزواج استطاعت ان اتعرف علي كل مايخص الكروشية وبدأت بأعمال تناسب منزلي ولكنها نالت اعجاب الاقارب والاصدقاء .

ومن هنا ايقنت ياسمين انها موهبة الكروشية وبدأت في القراءة عن مجال الكروشية ، وكان اول مشروعها بشال هدية لصديقتها المقربة وطالبت العديد من اصدقائها اعمال يدوية اخري بالكروشية وبدأ مشروع " حرير " اول طريقه بصفحة علي فيسبوك .

واختارت ياسمين حرير لانها كلمه عربية وتمثل اعمالها، ووصعت مشروع حرير تحت بند "بأيدي مصرية"، واختارت العديد من التصميمات الغير تقليدية التي تميز مشروعها الذي اشتهر علي فيسبوك بين الفتيات، وتقول ياسمين صاحبة المشروع انا واجهت صعوبات عديدة فليس لدينا الايمان الكافي "بالهاند ميد" او مايميزه عن الصناعات الاخري .

واضافت ياسمين: "الهاند ميد يأخد مني مجهود ذهني وبدني حتي ترضي المستهلك ، كما ان هناك صعوبات في توفير الخامات الجيدة من الخيوط وافضلها التركية والهولندية والاصواف بكل انواعها؟.

وتقول ياسمين: لا اعتمد الا علي مها صديقتي مصورة المنتجات وتساعدني بضغط العمل، وزوجي الذي يدعمني في وضع الاسعار وتقنية الاعمال".


حلم ياسمين في نهاية حديثها "ورشة صغيرة لتعليم الكروشية " والاهتمام بحصص التدبير المنزلي في المدارس ويجب إلقاء الضوء عليها فهذه المادة هي التي تصنع ام مدبره وعاملة صاحبة عقل مبدع .
صاحبة مشروع حرير: الهاند ميد بيأخد مني مجهود ذهني
صاحبة مشروع حرير: الهاند ميد بيأخد مني مجهود ذهني
صاحبة مشروع حرير: الهاند ميد بيأخد مني مجهود ذهني
صاحبة مشروع حرير: الهاند ميد بيأخد مني مجهود ذهني

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