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اقتصاد

مياه الجيزة تجرب الأنفاق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:21 م
بدوى
بدوى
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم إجراء تجارب عملية على كافة الأنفاق بالمحافظة، بعدما تم تطهيرها بشكل كامل، وذلك للتأكد من جاهزيتها واستعدادتها لاستقبال مياه الأمطار حال هطولها خلال موسم الشتاء المقبل.

وأضاف المهندس منصور بدوى، فى بيان له اليوم، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لموسم الأمطار المتوقع هطولها، من خلال خطة محكمة تضمنت تطهير كافة الشنايش، والأنفاق داخل المحافظة، بالإضافة لدعم أسطول الشركة من سيارات جديدة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم مراجعة جميع محطات الصرف الصحى وشبكات الصرف وتنفيذ برامج التطهير اليدوى بالمعدات، لافتا إلى أنه تم تطهير عدد 12 نفقا بالمحافظة وتوفير 5 شفاطات مياه و7 طلمبات مع زياده الاهتمام بمطالع ومنازل الكبارى .

وأوضح أنه تم مراجعة أسطول الشركة من سيارات الشفط وصيانتها بشكل كامل وذلك لتكون جاهزة للاستعانة بها فى أى وقت، لافتا إلى أن سيارات السيول تعد محطة صرف صحى متنقلة، وتستطيع سيارات السيول أن تشفط أى كميات من مياه السيول المحملة بالرمال والأتربة الثقيلة فى ثوان معدودة وعلى أعماق متفاوتة من 8 إلى 10 أمتار.

وأكد أنه تم تطهير بالوعات الصرف والأمطار وكذلك مطالع الكبارى والأنفاق، لافتا إلى أن عقب الانتهاء من أعمال التطهير يتم إجراء تجربة عملية "محاكاه" بمشاركة كافة الجهات للتدريب على مواجهة السيول فور وقوعها ودور كل طرف كما تم إعداد خطة لمواجهة تجمعات الأمطار بأحياء المحافظة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق وتطهير بالوعات صرف المياه.

وأوضح منصور بدوى، أن الشركة قررت دعم كل حى بعدد 2 شفاط بالإضافة للشفاطات داخل الحى، بجانب عدد 15 شفاطا داخل الشركة يتم الاستعانة بهم طبقا لخطة موضوعه والدفع بهم على مطالع ومنال الكبارى وفى أماكن تجمعات المياه.

وأشار إلى أن هناك غرفة طوارئ داخل الشركة تتعاون بشكل رسمى مع غرفة المحافظة الرئيسية لتلقى الشكاوى الخاصة بتجمعات المياه أو خلافه، بالإضافة للخط الساخن 125.

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