رفض استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها.. مستندات

رفضت محكمة جنح مستأنف النزهة، الطعن المقدم من المطربة الشعبية "بوسى"، على 5 أحكام صادرة ضدها بالحبس والغرامة، لاتهامها بالتزوير.



وكانت أصدرت المحكمة أحكاما تدين بوسي بالسجن 7 سنوات وإجمالي رصيد شيكات يصل إلي 30 مليون جنيه، نظير وجود قضايا شيكات مقدمة ضدها.



وقامت بوسي بالطعن علي هذه الأحكام عن طريق الاستئناف عليها، إلا أن المحكمة حكمت بعدم قبول الاستئناف شكلا نظرا لأنها لم تطعن في الميعاد الذى حدده القانون وهو عشرة أيام من تاريخ حكم اول درجة، وأصبح الحكم نهائي، إلا أنه يجوز لها الطعن بطريق المعارضة الاستئنافية لعدم حضورها جلسة الاستئناف.