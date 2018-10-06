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يسري عمارة: قائد الكتيبة أبلغنا بموعد العبور صباح 6 أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
روى العميد يسري عمارة، أحد القادة المشاركين في حرب أكتوبر تفاصيل عبور كتيبته للقناة في أول ايام حرب أكتوبر.

وتابع عمارة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « لابد ان نتحدث في البداية عن بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف، حيث عبرت دورية بقيادة النقيب أحمد إبر اهيم عام 1969 كيلو و300 متر شرق القناة، ودمروا سيارة إسرائيلية فاصطادوا أول أسير إسرائيلي».

وأضاف عمارة «قائد الكتيبة أبلغنا في العاشرة صباحا أننا سنتحرك في الثانية ظهرا لأخذ ثأرنا، وبعد وصولنا الضفة الغربية لقناة السويس، وجميع القادة بكوا حينما رأوا علم مصر مرفوعا ».

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