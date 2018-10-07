جهاز 6 أكتوبر يبدأ تنفيذ مشروعات بقطاع الصرف الصحي

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة الرفع، وشبكات الرى، للاستفادة من مياه الصرف المعالجة لرى المسطحات الخضراء بالمدينة، بدلًا من المياه المنقاة، والمرحلة الثانية من محطة المياه والمأخذ والروافع بطاقة 400 ألف م3/يوم، لسد احتياجات التوسعات بالمدينة.





بجانب استكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحى للتوسعات الشرقية بالمدينة، لخدمة التوسعات الشرقية بالمدينة والبالغ مساحتها 8300 فدان (تجميع مياه الصرف الصحى ورفعها إلى محطة المعالجة بالشيخ زايد)، واستكمال تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحى للتوسعات الشمالية بالمدينة، لخدمة التوسعات الشمالية بالمدينة والبالغ مساحتها 3000 فدان (تجميع مياه الصرف الصحى وضخها إلى محطة الصرف الصحى الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر).





بالإضافة إلى تنفيذ شبكات مرافق أراضى بيت الوطن، والإسكان الاجتماعى، والمميزة، والأكثر تميزًا، وتوصيل المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعى، وتنفيذ شبكات الرى لحدائق أكتوبر.





وبخصوص المشروعات الخدمية بالمدينة، قال المهندس علاء منيع: جارٍ تنفيذ مدرسة، وسوق تجارية، وحضانة، ووحدة صحية، وتم طرح تنفيذ سوق تجارية، وحضانة، ووحدة صحية، وجارٍ طرح تنفيذ مدرسة، وقسم شرطة، وأسواق تجارية، وموقف إقليمى.





وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم طرح تطوير 4 محاور رئيسية، متضمنة تنفيذ 15 كوبرى (10 كبارى عند التقاطعات + 5 كبارى دوران للخلف) ونفقين، و9 كباري مشاة، على هذه المحاور طبقًا للدراسة المرورية لمنع التكدسات الحالية والمستقبلية، وتسهيل الحركة المرورية داخل محاور المدينة، وتلافى التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية، بتكلفة إجمالية 3.9 مليار جنيه ضمن الخطة التنموية لجهاز المدينة 2017-2019.



