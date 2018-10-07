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أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة وأمطار غرب البلاد

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:26 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، سيكون خفيفا إلى معتدلا، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية أما البحر الأحمر فسيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر، الصغرى العظمى، (القاهرة 23/ 31،وسط الدلتا 22/ 30، الإسكندرية 23 28، بلطيم 23 29، مطروح 24 28، السلوم 20 27، سيوة 22 33، بورسعيد 24 29، دمياط 24 29، العريش 19 30، رفح 19 30، الإسماعيلية 20 31، السويس 21 31، رأس سدر 24 30، نخل 18 28، نويبع 25 30، طابا 22 28، كاترين 18 28، الطور 24 32، شرم الشيخ 27 33، الغردقة 24 33، مرسى علم 25 32، الفيوم 23 31، بني سويف 23 32، المنيا 22 32، أسيوط 21 32، سوهاج 23 33، قنا 24 35، الأقصر 24 37، أسوان 25 39، أبوسمبل 26 37، الوادى الجديد 25 36، شلاتين 27 35، أبورماد 28 34، رأس حدربة 28 33، حلايب 29 33.

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