مسئول رسم الخرائط العسكرية: الفن المصري أدى دوره باقتدار في حرب أكتوبر

قال المهندس أمير عبدالله، أحد مقاتلى حرب أكتوبر والمسؤول عن رسم الخرائط العسكرية، إن هذه الحرب ملحمة تم التخطيط لأدق تفاصيلها.



وأضاف "عبدالله" خلال حواره ببرنامج "الحياة فى مصر" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" أول ما بدأت الحرب وقف عبدالحليم حافظ وبليغ حمدى وقفة وطنية محفزة لجموع الشعب من خلال ترديد الأغانى الوطنية".



وتابع:" الفن المصرى أدى دوره باقتدار خلال حرب 6 أكتوبر، لافتا إلى أن أغانى عبدالحليم حافظ دائمة للابد".