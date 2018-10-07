تزوج قبل 20 يوما من استشهاده وعبر بارليف.. 8 معلومات عن أول شهيد في حرب أكتوبر

كان أول شهيد مصري في حرب أكتوبر 1973 هو الرقيب محمد حسين محمود سعد، وذلك حسب إشارات التبليغ من الوحدات الفرعية ويوميات القتال لدى قادة الوحدات الفرعية المتقدمة.





ويرصد صدى البلد في هذه السطور أبرز المعلومات عن أول شهيد في نصر أكتوبر:





- ولد عام 1946م ودرس فى معهد قويسنا الدينى بالقليوبية.





-عين بعد التخرج باحثا اجتماعيا بوحدة طوخ بالقليوبية.





- كان شقيقه الأصغر عبد الحميد جنديًا من قوات المدرعات، وخاض معركة جبل لبنى، عام 1967، ضد فرقة مدرعة ومشاة ميكانيكية إسرائيلية.





- قبل حرب أكتوبر 73، خدم كجندي استطلاع ودخل سيناء عدة سنوات ويضم سِجِل خدمته العسكرية بطولات عدة نالت استحسان قادته خلال تواجده على الجبهة في الفترة من 1971 لـ 1973.





- تزوج من مُدرسة كانت تعمل بمدرسة إعدادية في طوخ، قبل 20 يومًا من اندلاع حرب أكتوبر وزار أسرته فى أول أكتوبر وعاد لكتيبته في نفس اليوم، قبل استشهاده بخمسة أيام.





- عندما جاءت لحظة العبور كان ضمن قوات الجيش الثالث التي نزلت إلى سيناء بعدما انتظر 4 أيام كاملة أمام الضفة الغربية للقناة للبدء في تنفيذ خطة العبور وكان يوم استشهاده هو يوم العبور ذاته 6 اكتوبر 1973 م.





- كان الشهيد محمد سعد أول العابرين مع قوات الجيش الثالث الميداني لخط بارليف.





- بعد استشهاده خرج الأهالي في موكب مهيب تهتف "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".