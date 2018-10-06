أهالى قرى أسيوط يشتكون من مياه الشرب: حياتنا بؤس وهنموت كلنا.. فيديو

عرض الإعلامي هاني عبدالرحيم، خلال برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، تقريرا مصورا عن مشاكل مواطني بعض قرى النواورة والعتمانية في أسيوط بسبب سوء مياه الشرب والصرف الصحي.



وقال أحد المواطنين: "تعبنا من المياه الوحشة"، وأضاف آخر: "أكثر من 50% من الأهالي عندهم فشل كلوي"، وعقب آخر: "إحنا ساكنين جنب النيل وبنشرب ميه جوفية.. المياه دمرتنا"، وتابع آخر: "حياتنا بؤس بسبب المية هنموت كلنا.. عاوزين محطة مياه".