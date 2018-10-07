الصناعات المغذية أهم خطوات تحقيق التنمية الاقتصادية .. خبير: ضرورة يفرضها الواقع .. السقطى: الإعلان عن أماكن مجمعات المشروعات الصغيرة نهاية العام

خبير: التوجه للصناعة ضرورة اقتصادية

السقطى: الإعلان عن أماكن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة نهاية العام





أكد خبراء الاقتصاد والاستثمار أهمية اهتمام الحكومة بتدعيم الصناعات المغذية للصناعات الكبرى من خلال تمويل أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد أدوات التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.وقال الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص عليه دور مهم خلال المرحلة الحالية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوجه نحو المشروعات التنموية والتصنيع والتصدير والتخلي نسبيا عن المال الساخن الذي يكون معدل دورانه سريعا في صفقات تجارية لا تدعم الاقتصاد التنموي ولكن الاستهلاكي.وأضاف الخضيري لـ صدى البلد، أن مصر تمتلك مقومات صناعية وزراعية كبيرة تسمح بإقامة مشروعات قادرة على تحويل الاقتصاد المصري إلى أحد أهم وأكبر الاقتصادات العالمية ولكن هذه المقومات غير مستغلة من جانب الدولة قبل القطاع الخاص.تابع: لابد للقطاع الخاص أن يتعاون مع الحكومة في إقامة مشروعات صناعية وزراعية تستوعب معدلات البطالة وترفع معدلات الإنتاج لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وتحقيق طموحات الشعب في تحقيق الكفاية والرخاء.ونوه الخضيري إلى أنه يمتلك فكرة مشروع توربيني بني سويف ومنخفض القطارة القادر على إقامة دلتا جديدة بعيدة عن الزحام وتحقيق تنمية كبيرة ونقل الاقتصاد المصري إلى مصاف اقتصادات الدول الكبرى.وقال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم الإعلان عن أماكن المجمعات الصناعية المخصصة لمشروعات القطاع بالمحافظات قبل نهاية العام الجارى.أضاف السقطى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفترة المقبلة تشهد تعاونا منظما بين الحكومة ومنظمات الأعمال المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهاز المصرفى لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة وحل المشكلات التى تواجه القطاع وتعرقل نموه مؤكدا أن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالبلاد.أوضح السقطى، أنه برغم من نمو حجم التمويلات الموجهة للقطاع المشروعات الصغيرة خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع ب 200 مليار جنيه بفائدة 5% خلال خمس سنوات، إلا أن المبادرة لم تحقق حجم التمويلات المستهدفة منذ أطلقها فى يناير 2016.