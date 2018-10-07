ليفربول يخطط لفض شراكة الصدارة مع مانشيستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تتوجه أنظار عشاق الكرة القدم العالمية بشكل عام والإنجليزية بشكل خاص اليوم الأحد إلى ملعب "الأنفيلد" الذي سيحتضن مباراة قمة الدوري الإنجليزي ، عندما يحل مانشستر سيتي صاحب المركز الأول ضيفًا على ليفربول صاحب المركز الثاني في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويسعى نادي ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح للفوز في هذه المباراة لفض الشراكة مع مانشيستر سيتي على المركز الأول في الترتيب العام للدوري الإنجليزي وتحقيق الفوز الثامن على التوالي ، فيما يبحث فريق بيب جوارديولا عن مواصلة رحلته المميزة في الدوري الإنجليزي والمحافظة اللقب والانفراد بالمركز الأول.



ولم يخسر ليفربول في آخر 17 مباراة على التوالي على ملعب أنفيلد ضد نادي مانشستر سيتي في جميع المسابقات الرسمية ، محققًا 12 انتصارًا وخمس تعادلات ، منذ خسارته بهدفين لهدف على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2003.



وخسر مانشستر سيتي ثلاث مباريات ضد ليفربول في عام 2018 ، مباراة في الدوري الإنجليزي مباراتين في دوري أبطال أوروبا .



ليفربول ومانشستر سيتي لم يتعرض لأي هزيمة في الجولات السبع الأولى من الدوري الإنجليزي هذا الموسم ، فيما ستكون هذه المباراة هي الأولى بين فريقين لم يهزما في البطولة منذ موسم 2011-2012 عندما التقى مانشستر سيتي ونيوكاسل في الجولة الثانية عشرة.



النجم المصري محمد صلاح شارك بتسجيل خمسة أهداف في ثلاث مباريات خاضها مع ليفربول ضد مانشستر سيتي في جميع المسابقات الرسمية خلال عام 2018 ، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين ، كما سجل هدفًا في كل مباراة.



وجاءت التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى ليفربول ضمت كلًا من: أليسون فى حراسة المرمى - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد ـ جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - ساديو مانى - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.



وتضم التشكيلة الأساسية المتوقعة لنادى مانشستر سيتى كلًا من: إيدرسون فى حراسة المرمى – بينجامين ميندى - آيميريك لابورت - كايل ووكر – كومبانى - دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - ليروى سانى - سيرجيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.