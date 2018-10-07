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اقتصاد

قطاع الأعمال: 5 خيارات لتطوير الشركات الخاسرة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:08 ص
صدى البلد
علياء فوزى
اعتمدت خطة التطوير التى اعدتها وزارة قطاع الأعمال العام على عدة محاور فى مقدمتها الشركات التى تحقق خسائر حيث تم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر نحو 26 شركة اغلبها شركات صناعية بلغت إجماليخسائرها فى يونيو 2017 نحو 6.7 مليار جنيه ،و تمثل نحو 90% من اجمالى خسائر 48 شركة خاسرة.

كشفت استراتيجة التطوير الخاصة بشركات قطاع الاعمال العام التى حصل "صدى البلد "على نسخة منها أن خسائر القطاع التى تتركز فى نحو 26شركة تابعة تتوزع على 4 شركات قابضة تستحوذ القابضة للغزل و النسيج على النصيب الاكبر باجمالى خسائر 2.57مليار جنيه فى 9 شركات تابعة ،تليها القابضة الكيماوية بخسائر 2.40 مليار جنيه فى 6 شركات ثم القابضة المعدنية بنحو 930مليون جنيه فى 7 شركات واخيرا القابضة للادوية بخسائر تقدر 790مليون جنيه تتركز فى 4 شركات تابعة.

اوضحت الاستراتيجية 5 خيارات للتطوير تتمثل فى تحديث كامل للمصانع الخاسرة،تحديث كامل بدخول شريك فنى ،عمرات جسيمة ،اغلاق جزئى و اغلاق الكامل.
واكدت الاستراتيجية على عمل مراجعة تقنية للمصانع للتأكد من عمل التحديث بصورة كامل ليؤدى لتعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل.

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