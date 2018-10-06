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رياضة

وزير الرياضة يهنئ البرقي برئاسة الاتحاد الدولي للبلياردو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:23 م
صدى البلد
ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو، بعد فوزه برئاسة الاتحاد للمرة الثانية للفترة من 2018-2022، بأغلبية عدد الاصوات التي بلغت 260 /256 (4 اصوات باطلة).

وعبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا الفوز الذي حققه "فاروق البرقي" واصفا هذا الفوز بالانجاز للرياضة المصرية بصفة عامة، وللعبة البلياردو بصفة خاصة.

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم كافة الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الاولمبية، موضحا بأن الفترة القادمة سوف تشهد تطورا ملحوظا وتوسيعا لقاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية في مختلف الالعاب.

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