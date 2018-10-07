التموين تعلن عن خطتها لتحويل المكاتب لمراكز للخدمة المميزة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارته لديها خطة لتحويل مكاتبها التموينية لمراكز للخدمات المميزة، ضمن الإجراءات الخاصة بالاهتمام بالمواطنين، بالتزامن مع آليات الوزارة لتطوير استراتيجية العمل.





وقال "المصيلحي" في تصريحات خاصة، إن الوزارة ترفع شعار "المواطن أولا"، موضحا أنه سبق إصدار تعليمات لكافة المكاتب التابعة على مستوى الجمهورية بالتيسير على الجمهور.



