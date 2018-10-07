ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التموين تعلن عن خطتها لتحويل المكاتب لمراكز للخدمة المميزة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
المصيلحي
المصيلحي
محمد صبيح
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارته لديها خطة لتحويل مكاتبها التموينية لمراكز للخدمات المميزة، ضمن الإجراءات الخاصة بالاهتمام بالمواطنين، بالتزامن مع آليات الوزارة لتطوير استراتيجية العمل.

وقال "المصيلحي" في تصريحات خاصة، إن الوزارة ترفع شعار "المواطن أولا"، موضحا أنه سبق إصدار تعليمات لكافة المكاتب التابعة على مستوى الجمهورية بالتيسير على الجمهور.

وأوضح "المصيلحي" أن الوزارة تعكف حاليا علي تطوير كافة الخدمات التموينية وربطها بأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، وزيادة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ترشيحاتنا

بعد احتفاله بنصر أكتوبر.. محمد رمضان حديث رواد تويتر

تحقيقات موسعة في دهس قطار لأسرة كاملة بالبدرشين

رضا عبد العال: جروس أمه دعياله.. ومحلل أبو ظبي: مدرب الهلال أمه دعت عليه

لواء طيار: أغنية على الممر الفيلم الوحيد الجيد عن حرب أكتوبر.. فيديو

خالد بيومي عن مواجهة الأهلي والوصل فى كأس زايد: أوعى تقف قدام القطر

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصير قبر ابن خلدون يثير الغموض فى مصر..فيديو

الإنتربول تسلم مسؤولا إيرانيا اختلس ملايين الدولارات إلى طهران

مقاتلات هولندية تتحرك لاحتواء معركة على متن طائرة أقلعت من أبو ظبي

طارق سليمان: لولا يقظة جنش لخسر الزمالك 2-0 في الشوط الأول.. فيديو

طارق سليمان: الأهلي كان سيصعد أول المجموعة مع حسام البدري

أردوغان ينقلب على شركة أمريكية ويأمر وزراءه بوقف التعامل معها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67
طارق سليمان: لولا يقظة جنش لخسر الزمالك 2-0 في الشوط الأول.. فيديو
محمود علاء: سأجتهد وأتعب للانضمام إلى المنتخب.. فيديو
أجانب ومصريون معجبون بموسيقى الشرطة في المتحف المصري بالتحرير..فيديو وصور
لاعب الزمالك السابق: الأهلي رفض خوض السوبر المصري السعودي خوفا من الهلال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟