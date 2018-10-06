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أخبار البلد

نائب رئيس اتحاد العمال: السماسرة سبب تدهور أوضاع العمالة فى لبنان

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
محمد غالي
قال محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، ونائب رئيس الاتحاد، إن أبرز المشكلات التي تواجه العمالة المصرية فى لبنان، تتمثل فى أن العمالة تدخل لبنان عن طريق السماسرة وليست بعقود موثقة من وزارة القوى العاملة المصرية.

وأضاف سالم، خلال أعمال الدورة الرابعة للأمانة العامة والندوة المهنية للاتحاد العربي للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية والصيد المنعقدة في مقر الاتحاد العمالي العام ببيروت،أن العمالة تمثل عددا كبيرا، ولابد من إيجاد حلول لها وتحسين أوضاعها لضمان عدم تسريحها، مضيفا انه يجب الاهتمام بالعمال خارج مصر وتوفير لهم كل سبل الراحة والأمان.

شارك من الجانب المصري خلال الاجتماع محمد سالم رئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد و خالد عيش رئيس الصناعات الغذائيه و عبد الفتاح إبراهيم رئيس الغزل والنسيج والصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي والنقل البحري برئاسة حسام الدين مصطفى.

وتعتبر هذه الزيارة أولى الجولات الخارجية للاتحادات العمالية الصديقة ونقاباتهم سواء على المستوى العربي أو الأفريقي أو الأوروبي، بهدف مشاركة تلك القطاعات في ثقافاتها ومشاكلها العمالية وخلق آلية تعتمد الاتصال والتعاون لوضع آلية نقابية عمالية تسهم في حل المشاكل.

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