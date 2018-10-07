إدارة البساتين والمحاصيل الزراعية تصدر التوصيات الفنية للفاكهة المتساقطة

قدّمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية الشهرية لشهر أكتوبر للمزارعين الخاصة بحدائق الفاكهة المتساقطة مثل التفاح والكمثري والمشمش والبرقوق والكاكي.





وجاء في التوصيات المحافظة علــــــــي انتــــظام الـــــــــري خــــــــلال المــوسم والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة لأنها مصدر من مصادر العدوى بالأمراض والاهتمـــــام بنظــافة النقاطات والفلاتر ونهـــــايات الخطـــــــــــوط وفحــــص النموات لمقـــــاومة الحشـــــرات الثــــاقبة المــــــاصة.



