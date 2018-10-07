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أخبار البلد

إدارة البساتين والمحاصيل الزراعية تصدر التوصيات الفنية للفاكهة المتساقطة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قدّمت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية الشهرية لشهر أكتوبر للمزارعين الخاصة بحدائق الفاكهة المتساقطة مثل التفاح والكمثري والمشمش والبرقوق والكاكي.

وجاء في التوصيات المحافظة علــــــــي انتــــظام الـــــــــري خــــــــلال المــوسم والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة لأنها مصدر من مصادر العدوى بالأمراض والاهتمـــــام بنظــافة النقاطات والفلاتر ونهـــــايات الخطـــــــــــوط وفحــــص النموات لمقـــــاومة الحشـــــرات الثــــاقبة المــــــاصة. 

بالإضافة إلى عـــــــدم الإســــــراف فـــــــي الـــــــري والتعطيـش وإجــــراء الخـــدمة الشتـــوية مـن بـــداية أكتوبر حتى أخــر نــوفمبر, كما يتــــم تقسيـــــم الــــــري مــــــرة فــي الأسبــوع بمعــدل 1 ســاعة في الرية (30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

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