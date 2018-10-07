المتهمة بسرقة شقة: وضعت أقراصا مخدرة داخل مشروب واستوليت على 1200 جنيه

قررت النيابة العامة ، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معها، لاتهامها بسرقة 1200 من شقة مخدومتها بمدينة نصر.





واعترفت المتهمة، أمام النيابة العامة، أنها وضعت أقراصا مخدرة داخل مشروب نسكافيه وقامت بعدها بسرقة 1200 جنيه.





كان رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغا من موظف قرر بأنه عقب عودته لمسكنه بزهراء مدينة نصر اكتشف تواجد شقيقتيه فى حالة إعياء شديد تم نقلهما إلى مركز السموم بمستشفى الدمرداش واكتشف سرقة 1200 جنيه من داخل دولاب غرفة النوم.



