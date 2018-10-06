احتفالية كبري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر بالأقصر.. صور

شهدت ساحة ميدان ابو الحجاج بوسط الأقصر أحتفالية الذكرى الخامسة والاربعين لأعياد أنتصارات أكتوبر المجيد والتى يقيمها فرع ثقافة الأقصر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وذلك بحضور العميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ نائبًا عن محافظ الأقصر وسعد فاروق وكيل وزارة الثقافة بالأقصر وسط الالاف من أبناء المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلى الأزهر ومؤسسات المجتمع المدنى.



وتضمنت الأحتفالية عدة عروض حيث بدأت بعرض فيلم تسجيلى عن حرب أكتوبر وأوبريت دم طاهر للفنون الشعبية وأستعراض تحيا مصر لفرقة الأقصر لذوى الأحتياجات الخاصة وأسكتش عن أكتوبر وعروض لفرقة الموسيقى العربية وفرقة الآلات الشعبية، كما أقيم على هامش الاحتفالات معرض للفنون التشكيلية ومعرض للحرف البيئية والتقليدية.