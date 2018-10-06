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رياضة

بعد فوز الزمالك على الهلال.. السوبر السعودي المصري يتصدر تويتر الخليج

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:28 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
حازت مبارة نادي الزمالك المصري مع فريق الهلال السعودي، على اهتمام رواد موقع تويتر في عدد من دول الخليج لتصبح المباراة على رأس قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في عدد من الدول على رأسها السعودية ومن بعدها دولتا الإمارات والكويت، من خلال هاشتاج #للهلال_الزمالك.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف للهلال، وحل اليوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على منافسه فريق الهلال السعودي بالمباراة التي أقيمت اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على استاد جامعة الملك سعود وذلك في إطار كأس السوبر السعودي "كأس السيسي".

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